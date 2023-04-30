Gaziosmanpaşa'da park kavgası! Komşusunu ezmeye çalıştı

Olay, cuma günü sabah 07.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cüneyt Bülent Kol, sabah işe gitmek için evinden çıktığında komşusu Şahin Dalkıran'ın kamyonetini kendi otomobilinin arkasında gördü. Komşusunun zilini çalarak aracı çekmesini isteyen Kol ile Dalkıran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Dalkıran kamyonetini çektikten sonra sokağa gelerek kamyonetiyle Kol'u ezmeye kalktı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kapısı kırılırken, Kol'un da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kol'un hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

"KAMYONETİNİ ÜZERİME SÜRDÜ"

Olayla ilgili konuşan Cüneyt Bülent Kol, "Park meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonrasında kamyonetini üzerime sürdü. Kaburgalarım da kırıklar var. Ağrılarım da var. Şikayetçi oldum" dedi.

Baba Kasım Kol, "Sabah işe gitmek istediğinde arabasının arkasında komşusunun kamyonetini görüyor. Kamyonetini kaldırmasını istiyor. Sonra aralarında tartışma çıkıyor. Daha sonra babası da geliyor. Babasıyla tartışırken kamyonetiyle geri dönüp hem babasına hem de benim çocuğuma çarpıyor. Çocuğumun vücudunda kırıklar var. Birkaç gün içerisinde taburcu olup tedavisine evde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.