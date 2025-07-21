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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Gelecek Partisi'nden bir istifa daha | Son dakika haberleri

        Gelecek Partisi'nden bir istifa daha

        Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz cumartesi günü de partiden iki vekil istifa ettiklerini açıklamıştı. Gelecek Partisi'ndeki 3 istifanın ardından, partinin yer aldığı Yeni Yol Grubu'nda sandalye dağılımı 21'e düştü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:12
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        Gelecek Partisi'nden bir istifa daha
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        Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

        Demir şunları kaydetti: "Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik. Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm.

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        Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.'Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edecektir."

        İKİ VEKİL DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

        Geçtiğimiz cumartesi günü de Gelecek Partisi'nden İstanbul milletvekilleri İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci, Gelecek Partisi'nden istifa ettiklerini açıklamıştı. Gelecek Partisi'ndeki 3 istifanın ardından, partinin yer aldığı Yeni Yol Grubu'nda sandalye dağılımı 21'e düştü.

        TBMM'DE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre de İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin, Gelecek Partisinden istifa ettiklerini açıklamasıyla TBMM'de bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.

        TBMM'deki sandalye dağılımı, bazı milletvekillerinin partilerinden istifa etmeleri nedeniyle değişti.

        Son olarak Gelecek Partisinden ayrıldıklarını açıklayan İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin istifaları nedeniyle bağımsız milletvekili sayısı 14'e çıktı.

        Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

        TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

        Adalet ve Kalkınma Partisi: 272

        Cumhuriyet Halk Partisi: 135

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

        Milliyetçi Hareket Partisi: 47

        İYİ Parti: 29

        Yeni Yol Partisi: 21

        Bağımsız: 14

        Yeniden Refah Partisi: 4

        Hür Dava Partisi: 4

        Türkiye İşçi Partisi: 3

        Demokratik Bölgeler Partisi: 2

        Emek Partisi: 2

        Saadet Partisi: 1

        Demokratik Sol Parti: 1

        Demokrat Parti: 1

        Toplam: 592

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