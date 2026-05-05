Gençlerbirliği'nde yeniden Metin Diyadin dönemi!

Volkan Demirel ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, eski teknik direktörleri Metin Diyadin ile yeniden anlaştı.

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in aktardığı bilgiye göre, Ankara ekibi anlaşmayı bugün resmiyete kavuşturacak.

Metin Diyadin, Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'nden ilk ayrılığı sonrası göreve gelmiş ve takımın başında 10 maça çıkmıştı. Daha sonra tecrübeli teknik adamla sürpriz bir şekilde yollar ayrılmış ve yerine tekrar Volkan Demirel getirilmişti.

Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala küme düşme hattına gerileyen Gençlerbirliği, 33. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başkent ekibi ligde son hafta ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Gençlerbirliği ayrıca Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'u konuk edecek.