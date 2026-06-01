Giresun'da düğünde ikram edilen yemekten yiyen 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Giresun'da bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 13 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Giriş: 01 Haziran 2026 - 09:57
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
BAZILARI RAHATSIZLANDI
AA'daki habere göre olay; Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana geldi. Dün akşam yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.
DURUMLARI İYİ
Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan 13 kişi, Tirebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavileri devam eden kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
