Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle yarın yapılamayacak
Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferleri yarın iptal edildi. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin durdurulduğu, diğer hatlarda ulaşımın ise normal şekilde süreceği bildirildi
Giriş: 18.03.2026 - 16:21
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.
AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.
