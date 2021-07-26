Gönül Yazar ölümden döndü 0:00 / 0:00

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Oyuncu ve şarkıcı Gönül Yazar, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu kaburgalarını kırdı. Ardından hastaneye kaldırılan Yazar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Usta sanatçının son sağlık durumuyla ilgili bilgi ise sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"ÖLÜMCÜL BİR EV KAZASI GEÇİRDİ"

84 yaşındaki Gönül Yazar'ın Instagram'ından yapılan açıklamada, "Sevgili dostlarımız; Gönül Hanım, ölümcül bir ev kazası geçirdi ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi, 'Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun?' diyerek, sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül Hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum. Sevgilerimle..." ifadelerine yer verildi. Yazar'a sevenlerinden çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

"BENİ ALLAH KORUDU" DEMİŞTİ

Öte yandan Gönül Yazar, yönetmen sevgilisi Rüzgar Mağden ile ilişkisini geçtiğimiz sene bitirmişti.

Ünlü şarkıcı, yaşadıklarını, "Küba'ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok, arabası yok. Benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben! Eğer iyi davransa, halledecektim. Beni Allah korudu. İki ay anlamadım, birbirimizi çok sevdiğimize inandım." sözleriyle anlatmıştı.

DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI

Yazar'ın eski sevgilisi Rüzgar Mağden'in internet üzerinden bir kişiyle sanal arkadaşlık kurup, cinsel içerikli mesajlar yolladığı iddia edilmişti.

Bir izleyici, Gönül Yazar’ın sevgilisinin göründüğü gibi biri olmadığını belirterek, "Kendisi hasta ruhlu birisidir. Rüzgar Mağden’in gerçek yüzünü ona en yakın insanlar bile çözemedi." ifadelerini kullanmıştı.

Rüzgar Mağden ise iddialara, "Çok önceden internette bir fotoğraf gördüm ve o kişiden hoşlandım. Bu insanla sadece internet üzerinden konuştum. Videolu mesajlar göndermiş olabilirim ama hiç buluşmadım. İyi giden bir ilişkim olduğu için bana iftira atıyorlar." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Yazar, bu açıklamalardan sonra, "Öğrendiklerimden sonra gözlerine bile bakamıyorum" diyerek, Rüzgar Mağden ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Sanatçı, "Sinek küçük, mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum. Geçmiş, gitmiş... Sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi? Bütün güzel hislerim uçtu, gitti." demişti.

Bir süre sonra "İlişkimizi kıskanıyorlar" diyerek, barışma kararı alan Gönül Yazar, son olarak ilişkisini 2020'de noktaladı.