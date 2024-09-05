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        Haberler Bilgi Yaşam SON DAKİKA: GSB KYK yurt sonuçları erişime açıldı! 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

        KYK yurt sonuçları erişime açıldı! 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı

        20-24 Ağustos tarihleri arasında alınan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yaşadıkları şehirden farklı bir şehirde üniversite kazanan öğrenciler, KYK yurt sonuçlarını e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. İşte 2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:43
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        2024-2025 KYK yurt sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, 2024-2025 KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet GSB KYK yurt sonucu sorgulama ekranı…

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        KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları, 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

        Merakla beklenen 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı.

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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı.

        Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz.'' ifadelerini kullandı.

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        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

        Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

        KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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