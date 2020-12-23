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Gübretaş İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman, firmanın iştiraki Gübretaş Maden Yatırımları'na genel müdür olarak atandı.

Firmadan dün akşam KAP'a yollanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizde İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Mahmut Karaman, 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, bugün itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır."