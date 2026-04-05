Gülben Ergen ifadeye çağrıldı
Sanatçı Gülben Ergen, İstanbul'da Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan Fatmanur Çelik ve kızı ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağrıldı
Giriş: 05.04.2026 - 12:07
İstanbul Zeytinburnu'nda ölü bulunan Fatmanur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle sanatçı Gülben Ergen hakkında soruşturma başlatıldı.
Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında polis ekiplerinin evine geldiğini duyurdu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ergen'in halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği ve 6 Nisan Pazartesi günü soruşturma kapsamında ifade vereceği belirtildi.
