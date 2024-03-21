Altın fiyatlarına Merkez Bankası kararı etkisi! 22 Mart 2024 canlı altın fiyatları
Altın fiyatları ons değerindeki son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Politika faizinin yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit tutulma kararının ardından altının gram fiyatı 2317 liraya kadar yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarının açıklanmasının ardından ise gram altın fiyatı bugün 2 bin 279 TL'den işlem görüyor. İşte, 22 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...
ABD Merkez Bankası Fed, 20 Mart'ta faiz kararını açıkladı. Politika faizinin sabit bırakılmasıyla karardan önce 2157 dolar seviyesinde seyreden altının onsu 2222 dolara kadar çıktı. Ons altındaki yükselişe bağlı altın fiyatları değer kazandı. MTürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ardından ise gram altın 2 bin 279 TL'den satılmaya başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Fed faiz kararının açıklanmasının ardından 2 bin 317 liraya kadar yükselen gram altın 21 Mart Perşembe günü saat 15:45 itibarıyla 2 bin 279 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 717 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 727 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.279,51
Satış: 2.279,87
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.207,40
Satış: 2.207,79
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.647,22
Satış: 3.727,59
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.588,88
Satış: 14.864,77
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.272,31
Satış: 7.455,46
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.590,21
Satış: 14.865,33
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.527,67
Satış: 16.949,82
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.337,79
Satış: 1.763,63
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.269,40
Satış: 2.404,25