ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Fed faiz kararının açıklanmasının ardından 2 bin 317 liraya kadar yükselen gram altın 21 Mart Perşembe günü saat 15:45 itibarıyla 2 bin 279 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 717 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 727 TL'den işlem görüyor.

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