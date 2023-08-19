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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: 1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!

        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!

        İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, biri ağır 7 kişi yaralandı. Olayın ardından şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:52
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        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
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        İzmir'de olay, Çeşme ilçesinde yaşandı. Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence mekanına gelen şüpheliler ile güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KAVGA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi sonrası çıkan silahlı kavgada güvenlik görevlilerinden S.T. (30) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu, başka bir güvenlik görevlisi de darp sonucu yaralandı.

        5 MÜŞTERİ DE YARALANDI

        Silah sesleri sonrası yaşanan arbedede 5 müşteri de hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        1 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

        Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan S.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahla yaralanan diğer görevli, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine nakledildi.

        ŞÜPHELİLER OTOMOBİLLE KAÇTI

        6 yaralı ise tedavileri sonrası taburcu edildi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil, İnönü Caddesi'nde boş bir arsada bulundu.

        ZANLILAR ARANIYOR

        Ekiplerin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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