Alperen 18 yaşındaydı! Dere yatağı vahşeti! Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 15 Ekim'de dere yatağında cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz cinayetiyle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Yılmaz'ın, ağzının, el ve ayaklarının bağlandığı, birçok kez bıçaklandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi olarak motosiklet tamirciliği yapan 24 yaşındaki Sadi Hozer ile 30 yaşındaki ağabeyi Mahzar Hozer, Yılmaz'ın iş yerlerine gelip, kendilerini ölümle tehdit ederek haraç istediğini iddia ettiği, bu nedenle öldürüp dereye yatağına attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler, tutuklandı

Ajanslar Giriş: 27.10.2023 - 09:27 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:16 facebook

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