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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: 2 çocuk annesi eşini bıçakla katletti!
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Tuzla'da koca vahşeti! 2 çocuk annesini bıçakla katletti

Kan donduran kadın cinayetlerine bir yenisi İstanbul'un Tuzla ilçesinde eklendi. 2 çocuk annesi Seher Ç., tartıştığı kocası Ceyhun Ç. tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yardım istemek için evden çıkan ancak, bina önünde kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadın yerde ambulans beklerken yakınları sinir krizi geçirdi. Kaçan cani koca aranıyor

Son dakika haberi: 2 çocuk annesi eşini bıçakla katletti!
2 çocuk annesi eşini bıçakla katletti!
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İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, Seher Ç. adlı kadın, tartıştığı kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçan cani koca aranıyor.

Olay, Aydınlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Seher Ç., kocası Ceyhun Ç. tarafından evlerinde defalarca bıçaklandı. Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına çıkarak yardım istedi. 2 çocuk annesi bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi.

Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vahşetin ardından olay yerinden kaçan zanlı Ceyhun Ç. aranıyor.

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