Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 20 ilde dolandırıcılık operasyonu! 75 gözaltı

        Son dakika haberi 20 ilde dolandırıcılık operasyonu! 75 gözaltı

        20 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-12" operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 08:38 Güncelleme: 09.01.2024 - 08:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 ilde dolandırıcılık operasyonu! 75 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-12 operasyonu hakkında açıklama yaptı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-12” Operasyonlarında;

        MERCEDES'TE OLTALAMA GÖZALTISI

        İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Mercedes-Benz isimli firmaya ait oluşturulan Oltalama (Phishing) sitesi üzerinden “Araç Satışı” ilanları vererek iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Araç Bedeli, Kargo Bedeli vb.” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı.

        KİRALIK BUNGALOV İLANLARINA 15 GÖZALTI

        Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden “Kiralık Bungalov” temasını kullanarak oluşturdukları “http://palmerobungalov.com” URL adresli Oltalama (Phishing) sitesinden Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman’daki vatandaşlardan “Kapora Bedeli, Kiralama Ücreti” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs yakalandı.

        E-TİCARET SİTELERİ İLANLARINDA 39 GÖZALTI

        Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada E-Ticaret siteleri üzerinden “Konteyner, Telefon, Makine” ilanları vererek Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir’deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Kapora Bedeli, Ürün Ücreti” adı altında para talep etmek suretiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen 39 şüpheli şahıs yakalandı.

        ARAÇ MUAYENE, VERGİ, TRAFİK CEZASI DOLANDIRICILIĞI

        Kırşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan http://alışmadaRandevu-islemlerim.com uzantılı sitede paylaşılan 0850’li numaralar üzerinden iletişim kuran “TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu Alınmasına” yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova’dan arayan şahıslara vergi, trafik cezası vb. ödemelerinin bulunduğu ve ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağının söylenerek şahıslardan alınan tutarların bir kısmı ile vergi veya ceza ödemelerini yapan ancak gerçekte var olan vergi veya ceza borçlarından daha fazla para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs yakalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        85 yaşındaki komşusunun boğazını kesmişti! Vahşetin itirafı!
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        İsrail'den Gazze'deki yıkımı Beyrut'a taşıma tehdidi
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 19. haftanın panoraması
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        "Hilekar Biden'ın da dokunulmazlığı olmamalı"
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        Tonlarca mısırın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Bakan Koca'dan MOSSAD açıklaması
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!