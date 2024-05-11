Son dakika haberi 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı: "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir"
Giriş: 11.05.2024 - 20:59 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:59
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