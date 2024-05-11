Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.218,58 %-0,49
        DOLAR 32,3066 %0,15
        EURO 34,8361 %0,06
        GRAM ALTIN 2.444,47 %0,49
        FAİZ 43,15 %-1,93
        GÜMÜŞ GRAM 29,19 %-0,70
        BITCOIN 61.113,00 %1,01
        GBP/TRY 40,4150 %-0,12
        EUR/USD 1,0771 %-0,10
        BRENT 82,79 %-1,30
        ÇEYREK ALTIN 3.996,71 %0,49
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu

        Tarım ve Orman Bakanlığı: "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir"

        Giriş: 11.05.2024 - 20:59 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://twitter.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        80'lik aktivistlerden iklim protestosu!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!