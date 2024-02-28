Son dakika haberi 221 kg kaçak külçe altın ele geçirildi
Hakkari'de 221 kg kaçak külçe altın ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı
Hakkari’de düzenlenen operasyonda 221 kilogram yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 450 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konuldu. 3 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyon ilişkin açıklama yaptı.
Hakkâri’de düzenlenen Altın Kaçakçılığı operasyonunda bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan 221 kg yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi.
Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 450 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.
Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan; 221 adet her biri 1 kg ağırlığında toplamda 221 kg yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.