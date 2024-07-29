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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: 3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı

        Son dakika haberi 3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı

        İsveç tarafından kırmızı bültenle aranan Alexander Gustafsson İstanbul'da ve Alexandar Nedevskı Bodrum'da yakalandı. Karadağ tarafından kırmızı bültenle aranan Dragan Pavlıcevıc de İstanbul'da yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 08:02 Güncelleme: 29.07.2024 - 08:02
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        3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı
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        İsveç tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Alexander Gustafsson” İstanbul’da, "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" Bodrum'da ve Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Dragan Pavlıcevıc” İstanbul’da yakalandı.

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