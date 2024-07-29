Son dakika haberi 3 kırmızı bültenle aranan suçlu Türkiye'de yakalandı

İsveç tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Alexander Gustafsson” İstanbul’da, "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" Bodrum'da ve Karadağ tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Dragan Pavlıcevıc” İstanbul’da yakalandı.