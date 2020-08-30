Tatilci, başkan ve korumasından şikâyetçi oldu

HABERTURK.COM / Ajanslar

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonları bu sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

Sahip olduğu yeryüzü şekilleri dolayısıyla dünyada turizme yönelik sıcak hava balonculuğunun yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında yer alan Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan çok sayıda balonun sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri asıldı.

Yerli ve yabancı turistler, güneşin doğuşuyla başlayan ve yaklaşık 1 saat süren uçuşta peribacalarını arasında süzülerek hem yörenin doğal güzelliklerini izlemenin keyfini yaşarken hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna şahitlik etti.