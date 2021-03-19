YÖK duyurdu! O üniversiteler hakkında işlem başlatıldı 0:00 / 0:00

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, "COVID-19 Küresel Salgını süresince öğrencilerin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alınmıştır. Özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını; ancak son derece olumlu düşüncelerle, iyi niyetle alınan bu kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimal edildiği Kurulumuza yapılan şikâyetler ve basına yansıyan haberlerde yer almıştır" denildi.

USULSÜZ YATAY GEÇİŞ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

YÖK, bu şikâyetlerin akabinde inceleme başlatıldığını ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu ve bunların “özellikle Ukrayna’da bulunan bazı yükseköğretim kurumları üzerinden” yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre detaylar şöyle: "Sıralamalarda ilk 1000’de yer alan Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının, “yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı” anlaşılmıştır.

BAZI ÜNİVERSİTELER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca KKTC’de bulunan bazı üniversitelerde önce YKS’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansımıştır.

Kurulumuzca bazı üniversiteler hakkında işlem başlatılmış, bazı üniversitelerimizce de sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu gibi hakkaniyeti çiğneyen kişi ve kurumlara müsamaha gösterilmeyeceğini, akademiye ve hakkaniyetle üniversiteyi kazanan öğrencilerimize karşı işlenen bu suçun cezasız kalmaması için gereğinin yapılacağını ve konuyla ilgili denetim ve takiplere tavizsiz bir şekilde devam edileceğinin bilinmesini isteriz."