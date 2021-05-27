Bakan Selçuk: 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanı... 0:00 / 0:00

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının öncelikli aşı uygulamasına hızla devam edildiğini vurguladı.



Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle."

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 27, 2021