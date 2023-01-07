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Haberler Dünya Amerika Son dakika: Kevin McCarthy ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi! - ABD Temsilciler Meclisinde son durum - ABD haberleri
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Son dakika haberi ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi!

ABD'de Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 15. turun sonunda, 216 oyla yeni Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi. Demokrat Partili ABD Başkanı Biden ise Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'i sonucun ardından tebrik etti. Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Biden, 'Ne zaman istenirse Cumhuriyetçilerle beraber çalışmaya hazır olduğunu' bildirdi

Son dakika: Kevin McCarthy ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi! - ABD Temsilciler Meclisinde son durum - ABD haberleri
AA

ABD'de kriz aşıldı ve Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 15. oylamanın ardından Temsilciler Meclisi Başkanı olarak seçildi.

McCarthy'nin seçilmesinin öncesinde Temsilciler Meclisi'nde gergin anlar da yaşandı. McCarthy, kendisini 'asla seçtirmeyeceğini söyleyen' Matt Gaetz ile yüzleşmek için yanına gitti ve tartışma yaşadı. Alabama'dan Cumhuriyetçi Mike Rogers, Gaetz'in üzerine yürümeye çalışsa da başka bir Cumhuriyetçi olan Richard Hudson tarafından durduruldu.

Sonunda kazanan McCarthy oldu ve 15. oylamanın ardından Temsilciler Meclisi Başkanı olarak seçildi.

BIDEN'DAN TEBRİK

Demokrat Partili ABD Başkanı Biden ise Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'i sonucun ardından tebrik etti.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Biden, 'Ne zaman istenirse Cumhuriyetçilerle beraber çalışmaya hazır olduğunu' bildirdi.

ABD TARİHİNDE 100 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde 4 gündür meclis başkanını seçmek için 15 kez oylamaya gitti.

Muhafazakar Cumhuriyetçilerin McCarthy'e muhalifleri nedeniyle başkan seçimi için hiçbir oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

McCarthy, son olarak adaylığına itiraz eden Cumhuriyetçi vekillerle görüşerek müzakerelerde ilerleme kaydettiğini ancak henüz bir uzlaşıya varılamadığını söylemişti. Bu kadar uzun süren bir oylamanın ardından meclisi nasıl yönetebileceğine dair sorulara ise McCarthy, "İşin güzel yanı bu. Tam da bu kadar uzun sürdüğü için nasıl ilerleyeceğimizi öğrenmiş olduk." yanıtını vermişti.

McCarthy'nin muhafazakar Cumhuriyetçilerle yaptığı pazarlıklarda, meclis başkanının görevden alınması için yapılması gereken oylamada 1 milletvekilinin önerisinin yeterli olması, milletvekillerinin üst üste görev yapmasına getirilen süre limiti, sınır güvenliği yasa tasarısı, bütçelerin meclisten geçme usulü ve meclis bünyesinde silahlandırma ile ilgili bir komitenin oluşturulması gibi hususlar yer alıyor.

CUMHURİYETÇİLERİN YENİ LİDERİ MCCARTHY KİMDİR?

1965 doğumlu Kevin McCarthy, ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.

Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.

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