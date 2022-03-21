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ABD'den Arakanlı Müslümanlara yönelik 'soykırım' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

ABD'den Arakanlı Müslümanlara yönelik 'soykırım' açıklaması
ABD, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlara 'soykırım' dedi
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HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Blinken, Washington'da bulunan Holokost Müzesi'nde Arakan'da Myanmar ordusunun Müslümanlara karşı işlediği suçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin şu ana kadar Holokost'un yanı sıra 7 olayı daha soykırım olarak tanıdığını belirten Blinken, "Bugün ise Myanmar ordusunun Arakanlılara karşı işlediği soykırımı ve insanlığa karşı suçları da 8'inci soykırım olarak tanımladık." diye konuştu.

Blinken, bu karara, geniş çaplı uluslararası örgüt ve sivil toplumun belge ve değerlendirmelerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı kapsamlı değerlendirmedeki yasal analizine dayanarak vardıklarını kaydetti.

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