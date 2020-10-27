Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na yanıt 0:00 / 0:00

DHA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

DHA'nın haberine göre Bakan Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır.

Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar çerçevesinde yürür.. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz."