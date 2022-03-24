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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Küçükçekmece Adliyesi önünde dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Son dakika haberi Adliye önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberine göre İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önündeki silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi

Son dakika haberi: Küçükçekmece Adliyesi önünde dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Adliye önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var!
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DHA

Son dakika... İstanbul'da Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde korkunç bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

OTOPARKTA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Özel harekat polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Korkunç olayda ise 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre de polis olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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