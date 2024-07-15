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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi AK Parti'den emekli maaşı açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi AK Parti'den emekli maaşı açıklaması

        AK Parti Grup Başkanı Güler, "En düşük emekli maaşına yönelik çalışma sürüyor, bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağız. Emekli maaşına yönelik düzenlemenin vergi paketinde yer alacağını öngörüyoruz, vergi paketini yarın Meclis'e sunabiliriz" dedi

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 15.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:41
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        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
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        AK Parti Grup Başkanı Güler, "En düşük emekli maaşına yönelik çalışma sürüyor, bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağız. Emekli maaşına yönelik düzenlemenin vergi paketinde yer alacağını öngörüyoruz, vergi paketini yarın Meclis'e sunabiliriz" dedi.

        Detaylar birazdan...

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