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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yasal düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamayla en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.