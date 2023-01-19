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Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu
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Son dakika haberi AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu

AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Son dakika haberi: AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu

AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sözleşmelilere kadro düzenlemesinin içinde yer alıyordu bu madde, ancak YÖK tarafından YÖK kanununda değişiklik içeren kanun teklifinde yer verilmesi istenmişti.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ KURULUYOR

Sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin de talep etmeleri durumunda atamaları yapılacak.

Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek. MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.

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