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HaberlerGündemAnkaraSon dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir'deki saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz
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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İzmir'deki saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik: İzmir'deki saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen saldırıyı ve cinayeti lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İzmir'de HDP il binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır. Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsaade etmeyecektir."

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