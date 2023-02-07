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HABERTURK.COM

Adıyaman'da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmaların ardından ulaşılan cansız bedenin AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a ait olduğu tespit edildi.

EŞİ, KARDEŞİ, YENGESİ, BİR TORUNU VE 2 YEĞENİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma çalışmalarını AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da takip etti. AK Parti'li Taş'ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Milletvekili Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmış, sosyal medya hesabından "Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz'ın kıymetli babasının cenaze merasimine valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerimle beraber katıldık. Allah rahmet eylesin." paylaşımında bulunmuştu.

16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002-2011 yılları arasında Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Evli ve 6 çocuk babası olan Taş, 27. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili olarak görev yapıyordu.

ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, deprem felaketinde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, "Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Taş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Milletvekili Yakup Taş, merkez üssü Kahramanmaraş olan birçok ili etkileyen depreme Adıyaman'daki 9 katlı bir apartmanda yakalanmış, binanın tamamen yıkılması sonucu ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı.

AK PARTİLİ TURAN'DAN PAYLAŞIM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ağabeyimizi de depremde kaybettik...

Samimi bir dava insanı, her daim mütebessim, cana yakın biriydi. Vekilimize, depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

İYİ PARTİ NURDAĞ İLÇE BAŞKANI VE EŞİ DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İYİ Parti Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi de depremde hayatını kaybetmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu Twitter'dan yaptığı açıklamada, İYİ Parti ilçe başkanı ve eşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kavuncu, "İYİ Parti'mizin Gaziantep Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve kıymetli eşini maalesef depremde kaybettik. Merhum Başkanımıza ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ ELBİSTAN İLÇE BAŞKANI DA VEFAT ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada, "Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.