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Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,89 liradan 5,72 liraya, İzmir'de 5,98 liradan 5,81 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,17 liraya, İzmir'de 6,35 liradan 6,23 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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