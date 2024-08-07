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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem!

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında saat 11.23'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:16 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:16
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        Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem!
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        Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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