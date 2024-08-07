Son dakika haberi Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında saat 11.23'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Giriş: 07.08.2024 - 12:16 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:16
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 11.23'te 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 364,76 kilometre mesafede olan depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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