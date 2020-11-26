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Son dakika haberi Akıncı Üssü davasında ceza yağdı!

Son dakika haberine göre; 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'yı vuran FETÖ'cülere ceza yağdı! Akıncı Üssü davasında karar açıklandı

Son dakika: Akıncı Üssü davasında ceza yağdı! 15 Temmuz hainlerine ağırlaştırılmış müebbet - Haberler
HABERTURK.COM / AA

15 Temmuz hain darbe girişiminde, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı. 15 Temmuzda dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'e 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayan pilotlar Mehmet Yurdakul ve İlhami Aygül, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki 15 kişiyi şehit eden pilot Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar açıklandı.

Duruşma, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda görüldü. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, önceki celselerde duruşmaya katılmayan bazı tutuksuz sanıklara son sözlerini sordu, ardından kararı açıkladı.

Öte yandan güvenlik önlemleri kapsamında duruşmayı izlemek için araçlarıyla gelenler, 3 ayrı güvenlik noktasından geçerek kampüse alındı. Sanık yakınları, taraf avukatları, müştekiler ve basın mensupları, HES kodu sorgulandıktan sonra duruşma salonunun olduğu binaya girdi. Burada sanık yakınları ve müştekiler ayrı ayrı salonlardan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmayı takip edildi. Taraf avukatları ile basın mensupları ise duruşmanın görüldüğü ana salonda davayı izledi. Salon dışında ve içinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken stajyer ve cübbesi olmayan avukatlar mahkeme salonuna alınmadı.

3 YIL SÜRDÜ

Darbe girişiminden sonra ismi "Mürted" olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle bir gün önceden mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.

O gece 25 pilot, F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı.

Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu.

Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tutuldu.

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