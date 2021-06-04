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Son dakika haberi | Ali Koç: Başımız dik, alnımız açık

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Hidayet Karaca'ya 1406 yıl, Nazmi Ardıç'a 2170 yıl, Lokman Yanık'a 161 yıl ve Ahmet Kalender'e 588 yıl hapis cezası verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Her zaman başımız dik, alnımız açık. Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada, çok önemli bir dönüm noktasına geldik" diye konuştu

Son dakika haberi | Ali Koç: Başımız dik, alnımız açık

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.

Buna göre, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 76 kez uygulanmak üzere "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "resmi belgede sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, "silahlı terör örgütüne yardım etmek", 91 kez uygulanmak üzere "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 74 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 86 kez "iftira" ve 148 kez "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 1972 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken bazıları da beraat etti.

ALİ KOÇ: HESAPLAŞACAĞIZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Futbolda şike kumpası" davası sonrası açıklamalarda bulundu. Koç şunları söyledi:

"Her zaman başımız dik, alnımız açık. Fenerbahçe'nin bir pazar sabahı başlayan ve bugüne kadar maddi manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada, çok önemli bir dönüm noktasına geldik. Hukuken henüz bitmedi. Hukuki sonuçlar ne olursa olsun, Fenerbahçe'ye yaşatılanlar, Fenerbahçe'nin ve milyonlarca taraftarının yaşadıkları, hiçbir hukuki sonuçla ölçülemez. Fenerbahçe açısından üzülerek söylüyorum tarihi bir gün. Keşke bu günleri yaşamasaydık.

Kul hakkı yediler. İnsanlar intihar etti, kanser oldu, okula gidemediler. Allah bu günleri bir daha Türkiye'ye göstermesin. Çocuklarımız ve torunlarımız bir daha bu işlerle uğraşmamalı. Hukuki haklarımızı arayacağız. Bu yolculuğun sonuna gelmiş gibi görünüyoruz. Bir iki adım daha kaldı. Taraflı ve tarafsız herkesin kabul edeceği noktaya geldik. Bizim için gidilecek çok nokta var. Bunun hesabını sormamız gereken çok kurum ve kişiler var.

Biz olalım, başkası olsun, Aziz Başkan da mücadelesini verdi, bu koltukta kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Biz mutlu değiliz. Zafer çığlıkları içerisinde değiliz. Çok kızgın ve kırgınız. Hakkımızı alana kadar da devam edecek. En çok hesaplaşmak istediğim kesim, o rüzgarı arkasına alarak Fenerbahçe'nin yapayalnız olduğu dönemde, FETÖ'nün güçlü olduğu dönemde Fenerbahçe'ye vuran, saldıran, iftiraların meşrulaştırılması için her şeyi yapanlar.

Terör örgütünün en büyük gücü medyasıydı, medya ile planlayıp, polis ile çökertiyorlardı. Bugün utanmadan, vicdanlarıyla hesaplaşmadan bu örgüte lanet okuyanlar, bilerek ve isteyerek, onların maşası oldu. Bunlarla da hesaplaşmalıyız. Pişman edeceğiz."

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR

Kararın ardından Fenerbahçe Kulübü resmi Twitter hesabından, "Fenerbahçe söyledi son sözü" şeklinde paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül de sosyal medya hesabından, "Haklıydık, kazandık" diye yazdı.

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