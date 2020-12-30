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Son dakika haberler... Alperen'in ölümünde flaş gelişme: Hakim karşısına çıktılar!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen'i öldürdüğü iddia edilen sanık ile annenin yargılanmasına başlandı. Korkunç olayla ilgili Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Harun Sezer ve anne Emel Öner, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Sanıkların savunmalarında suçu birbirlerine attığını dile getiren UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, sanık Sezer'in çocuğu annesinin düşürdüğünü, 'Olayı kapat, yardım et' dediğini, kadının ise çocuğun Harun Sezer tarafından döve döve öldürüldüğünü, tuvalete kapatıldığını anlattığını söyledi

Korkunç cinayette flaş gelişme! Alperen'in katilleri hakim karşısında | Son dakika haberleri
Alperen'in ölümünde önemli gelişme!
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AA

Davaya müdahillik talepleri kabul edilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, maktul yakınları ve basın mensupları ise yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahkemeye alınmadı. Duruşmada 2 sanık, esasa ilişkin savunmada bulundu ve bazı tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, minik Alperen'in 2 cani ruhlu insan tarafından katledildiğini söyledi.

Sanıkların bugün mahkeme salonunda "tiyatro" oynadıklarını ileri süren Özkan, şunları kaydetti: "Daha önce kendi öz kısına istismarda bulunan bu cani tutuklansaydı, bugün Alperen de yaşıyor olacaktı. 'Çocuklar vatandır' diye çıktığımız bu yolda, Türkiye'nin her yerinde istismarcıların kökü kuruyuncaya kadar mücadele edeceğiz. Alperen'e acımadılar, döve döve öldürdüler. 4 gün boyunca evin bodrumunda tuttular. Alperen'i gittiler, gömdüler. Sonra da mevzuyu kendi aralarında kapattılar. Burada katil ve katiller kim? Bir kere o sözde anne, çocuğu kendi öz babasına verseydi ve eve gelen sosyal hizmet uzmanlarından saklamasaydı bugün çocuğumuz yaşıyor olacaktı."

Sanıkların savunmalarında suçu birbirlerine attığını dile getiren Özkan, sanık H.S'nin, çocuğu annesinin düşürdüğünü, 'Olayı kapat, yardım et' dediğini, kadının ise çocuğun H.S. tarafından döve döve öldürüldüğünü, tuvalete kapatıldığını anlattığını söyledi.

Sanıkların en ağır cezayı almalarını isteyen Özkan, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde şüpheli Harun Sezer'in, bir süredir beraber yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cansız bedeni evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Olayla ilgili anne Emel Öner gözaltına alınırken, kaçan Harun Sezer, olaydan 8 gün sonra, özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

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