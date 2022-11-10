HABERTURK.COM / AA

Yabancı uyruklu şahısların yoğun olarak ikamet ettiği Ankara'nın Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi'nde bir evde, Afganistan uyruklu 5 kişi, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.





AA'nın haberine göre, ihbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Öte yandan evin içinde bütün odalarda olay yeri inceleme ekiplerin çalışma yaptıkları bildirildi.

1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Ulaşılan cansız bedenlerin 1 haftalık olduğu iddia edilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Cansız bedenlerin adli tıp kurumuna kaldırılmasının ardından yapılacak inceleme sonucu cinayetin kaç gün önce işlendiği belirlenecek...

Ayrıntılar geliyor...