Ankara Valiliği'nden HES kodu kararı 0:00 / 0:00

AA

Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını duyurdu. Açıklamada, "Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştiren B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildi" denildi.

AA'nın haberine göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ayrıca, yolcu taşımacılığı dışında berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde de HES kodu zorunluluğu getirildi.

Alınan karar gereği il genelindeki terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerleri, Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla, daha önce getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilecek.

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