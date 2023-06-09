Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeniden atandı. İdari İşler Başkanlığına Dr. Metin Kıratlı yeniden atandı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Doç. Dr. Hasan Doğan yeniden atandı. Strateji ve Bütçe Başkanlığına İbrahim Şenel yeniden atandı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Yunus Arıncı yeniden atandı. Prof. Dr. Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığına yeniden atandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Dr. Yasin Yıldız yeniden atandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Seyfullah Hacımüftüoğlu yeniden atandı.
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