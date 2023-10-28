Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde, ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Aylin Kaya, 3 gün önce sabah saatlerinde okula gitmek için servise bindi.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Mahallede, okul çevrelerinde aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayan aile durumu polise bildirdi. 3 gün geçmesine rağmen çocuklarından bir haber alamayan aile gelecek güzel bir haber bekliyor.