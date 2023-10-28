Daha 13 yaşında! 3 gündür haber yok!
Antalya'da, okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'dan 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Aylin'den gelecek güzel haberi endişe içinde bekliyor
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde, ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Aylin Kaya, 3 gün önce sabah saatlerinde okula gitmek için servise bindi.
SERVİSTEN İNDİ OKULA GİRMEDİ
Güzeloba Ortaokulu önünde servisten inen Kaya, okula girmedi ve şehirci yolcu otobüsüne binerek bölgeden uzaklaştı. Yanında telefon bulunmayan kızlarına ulaşamayan aile büyük panik yaşadı.
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
Mahallede, okul çevrelerinde aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayan aile durumu polise bildirdi. 3 gün geçmesine rağmen çocuklarından bir haber alamayan aile gelecek güzel bir haber bekliyor.