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Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı

Tekirdağ'da Murat K., bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile başlarından vurarak öldürdü. Tabancayla kendisini de başından vurarak intihara kalkışan Murat K. ağır yaralandı. Murat K.'nin 1 Temmuz'da sosyal medya hesabının profil fotoğrafını tabanca fotoğrafıyla değiştirmesi dikkat çekti

tekirdağ kadın cinayeti
DHA

Tekirdağ'da Murat K., bir süre önce ayrıldığı dini nikahlı eşi Hatice Turan (37) ve kızları Esila Turan'ı (6) tabanca ile başlarından vurarak öldürdü.

Korkunç olay, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K., Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuğunun annesi Hatice Turan ile geçen yıl mart ayında, henüz belirlenemeyen nedenle ayrıldı. Hatice Turan, kızı Esila'yı da yanına alarak Karacakılavuz Mahallesi'ndeki baba evine geldi.

6 YAŞINDAKİ KIZINA DA ACIMADI

Hatice Turan, sabah saatlerinde mahallede ailesinin sebze ve meyve sattığı tezgahın başına geldi. Bir süre sonra Murat K. de Turan'ın yanına gelerek tabancayla ateş etti. Hatice Turan başına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, Murat K. yaklaşık 200 metre mesafedeki Turan'ın evine gidip kapıyı çaldı. Murak K., kapıyı açan kızı Esila'ya da tabancayla ateş etti. Başından vurulan Esila da kanlar içinde yere yığılırken, Murat K. kendisini de başından vurdu.

KENDİSİ AĞIR YARALANDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Turan ile kızı Esila'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Murat K. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KADININ YAKINLARI ŞAHSIN OTOMOBİLİNE SALDIRDI

Hatice Turan ile kızı Esila'nın cansız bedenleri Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Turan ailesinin fertlerinin ifadelerine başvurup, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Acı haberi alan Turan'ın yakınları, olayın ardından Murat K.'nin mahalleye geldiği otomobile sopa ve taşlarla vurarak hasar verdi.

PROFİL RESMİNİ TABANCA FOTOĞRAFI İLE DEĞİŞTİRMİŞ

Öte yandan, Murat K.'nin sosyal medya hesabında, 1 Temmuz'da profil fotoğrafını tabanca fotoğrafı ile değiştirmesi dikkat çekti.

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