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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında çıkan orman yangınında, ilk belirlemelere göre 40 hektar ormanlık alan yandı.

Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi Muratreis Koyu mevkisinde yazlık sitelerin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda çıkan yangının elektrik kablosunun kopması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Alevlere ilk müdahaleyi yakındaki site sakinleri yangın tüpleriyle yaptı. Ancak yangın kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, geniş bir alana yayıldı.

Alevler Şeytan Sofrası'nın alt kısmından ilerleyerek, Badavut Sahili'ne kadar ulaştı. Yangını söndürme çalışmalarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ve çevre illerden sevk edilen 60 arazöz, 4 dozer ve 300 personel katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına 63 itfaiye aracı, 8 iş makinesi ve 124 personel ile destek verdi.

HELİKOPTERLER DE DESTEK VERDİ

Gece yarısı kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 40 hektar ormanlık alan yandı. Alınan önlemler sayesinde yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.

Ayvalık'a yazlığına tatile gelen Ruhi Çelebi, "Dün akşam saat 20.30-21.00 civarıydı. Enerjiler kesildi. Kesilince site sakinleri dışarı çıktı. Yangın bulunduğumuz noktada enerji nakil hattının kablosunun kopması sonucu başlamış. Enerji kablosu kopmuş, oradan kıvılcımla ani bir yangın başladı. Rüzgarın şiddetli etkisiyle de Badavut'a doğru devam etti. Site sakinleri yangına ellerinde kazma, kürek, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye yangın çıkan yeri söndürdükten sonra yukarıdaki yangın bölgesine gitti" dedi.

'CİĞERLERİMİZ YANMIŞ, BURASI OKSİJEN DEPOSUYDU'

30 yıldır Ayvalık'ta yaşayan Mehmet Aydın ise, "Buralar Badavut mevkisi, yangın Bağcılar'ın 10 kilometre ilerisinde çıkmış, Muratreis tarafında. Söylenecek bir söz yok. Ciğerlerimiz yanmış, buralar oksijen deposuydu. Yangının çıkış nedenini henüz bilmiyorum. Genellikle bizim insanlarımız çok bilinçsiz. Bu bölgede rüzgar eksik olmaz. Sigarayı arabadan atıyorlar, izmariti ormana atılınca yangın çıkıyor. Ben bu tür yangınlara çok şahit oldum. Bu gibi durumlarda biraz bilinçli olmak lazım. Yazık, bu ormanın bu hale yeniden gelmesi 200 yıl alır" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada da dün akşam ormanlık alana yakın bir yerde başlayan yangının ormana yayıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman yangını, gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları ve sabahın erken saatlerinden itibaren helikopter ile yapılan müdahale sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına katılan çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun gayreti ve koordineli çalışması neticesinde yangın söndürülmüştür. Yapılan ölçüme göre yaklaşık 40 hektarlık bir alanın yandığı tespit edilmiştir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yangına ekiplerin özveriyle müdahalede bulunduğunu bildirerek, "Hem Orman Bölge Müdürlüğümüz hem de belediyemizle yanan yerlere hızlı şekilde ağaç dikeceğiz." ifadesini kullandı.

EVLERİ YANMAKTAN KURTULDU

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi´nde dün gece başlayan ve 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında evi yanmaktan son anda kurtarılan Furkan Sancaklı, yaşadıklarını anlattı.

Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi Muratreis Koyu mevkiinde yazlık sitelerin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki yangının elektrik kablosunun kopması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Yangında alevlerin ilk başta uzak olduğunu ancak rüzgarın etkisiyle büyük bir hızla evlerinin önüne geldiğini söyleyen Furkan Sancaklı, "Dün gece saat 23.00 sıralarında yoğun bir duman kokusu geldi. Terasa çıkınca alevleri gördüm. Hemen çocuğumu ve eşimi alıp arabayla kaçtım. Evin yanacağını düşündüm. Geldiğimde yakın bir mesafe kala evimizin kurtarıldığını gördüm. Korkunçtu. Rüzgarın etkisiyle bütün Badavut'un yanacağını düşündüm" dedi.

HALUK LEVENT: ÜZÜLME AYVALIK, TEKRAR GELECEĞİZ

Ayvalık ilçesinde yanan alanlarda 2 yıl önce ağaçlandırma kampanyası düzenleyen sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Haluk Levent, sosyal medyadan ilk paylaşımında, "Ayvalık yanıyor. Şimdi gördüm. Şeytan Sofrasına kadar gidiyor alevler. 2 yıl önce her yere yaymıştık fidanları. Üzülme Ayvalık tekrar geleceğiz!" dedi.

Levent sonrasında yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Ahbap´ların ön inceleme ekibi Ayvalık'a ulaştı. Az sonra diğer Ahbap'larla buluşup raporları merkezimize gönderecekler. Bizler de @TCTarim ile görüşüp gün isteyeceğiz. Daha önce nasıl diktiysek, o fidanları yine dikeceğiz! 'Rant için' diyenler müsterih olsun izin vermeyeceğiz!"

DEPO ALEVLERE TESLİM OLDU, KAZ VE TAVUKLAR ÖLDÜ

Yangının en büyük zarar verdiği Badavut Mevkiinde bir iş yerinin deposu alevlere teslim oldu. Depo yanında bulunan açık kümeste bulunan 15 kaz ve tavuk alevler arasında kalarak öldü. Depo yakınlarında bulunan kapalı otopark olarak kullanılan yapı yangın sonrasında tamamen yanarken üzerindeki Türk bayrağının yanmaması dikkat çekti. İş yeri çalışanı Muzzaffer Çoban "Burada çalışıyorum. Büyük bir yangın oldu. Hasar çok. Yanmış ama Türk bayrağı yanmamış. Maddi hasar epeyce var" dedi.

Yangını anında yaşanan korku dolu dakikaları anlatan Levent Kahraman ise, "Saat 21.30 civarında bir duman ile fark ettik yangını. Daha sonra balkona çıktık. Yangının yoğun bir şekilde bize yangın geldiğini gördük. Yaklaşık 10 dakika sonra ateşleri gördük. Yangının ne kadar büyük olduğunu fark edince de alabildiğimiz eşyaları alıp, tüpleri evden çıkartıp komşular ile beraber arabaya binip hızlıca bölgeden uzaklaştık. Yangın ile ilgili bilgi almaya çalıştık. Evler, hayvanlar yandı mı diye. Daha sonra evler ile ilgili bir sorun olmadı ama çevrenin yandığını gördük. Saat 2 buçuk gibi evlerimize geri döndük" dedi.