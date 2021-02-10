MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzaya gidecek astronot için isim önerisi olarak "Cacabey"i ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem ki bir vatandaşımız uzaya girecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine Türkçe karşılık bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısına ilk yanıt, Habertürk aracılığıyla MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. MHP lideri, "Cacabey" önerisinde bulundu.

Bahçeli Habertürk'e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 83 milyona ve dil bilimcilere çağrı yaptığını anımsatırken, "Cacabey güzel bir isim olabilir mi?" sözleriyle önerisini dile getirdi.

Cacabey, Kırşehir'de Selçuklular döneminde, gökbilim çalışmaları yapılan bir rasathane olarak da kullanılan bir medrese inşa ettirmiş, gökbilim çalışmalarına öncülük eden birim isim olarak tarihe geçmişti.