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Bakan Albayrak: Çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine toplantısı sonrası açıkladığı çiftçinin kredi ödemelerine gelen 6 ay ertelemenin detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun." dedi

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vadesi gelecek Hazine destekli kredi ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelenmesiyle çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunduk" dedi.

Albayrak, "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada,  COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız." açıklamasında bulundu.

 

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