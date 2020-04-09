Bakan Albayrak'tan sondaj gemileri paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün atom çekirdeği üzerinde yükselen Akkuyu Nükleer Güç Santralı projesinin ardından bugün de Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren gemilere değindi.
Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını belirten Bakan Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 9, 2020
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