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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika: Bakan Bak açıkladı: KYK başvuruları başladı

        Son dakika haberi Bakan Bak açıkladı! KYK başvuruları başladı

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bak yaptığı açıklamada, "KYK yurtları ile ilgili başvuru sürecimizi başlatıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 10:26 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:30
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        Bakan Bak açıkladı! KYK başvuruları başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtları Kurumu (KYK) başvurularının başladığını duyurdu.

        Bakan Bak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek.

        Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik."

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