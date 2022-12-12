Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye rejimi ile istihbarat örgütleri aracılığı ile görüşüyoruz. Rejim gerçekçi davranırsa terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız...
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