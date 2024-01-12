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        Haberler Dünya Diplomasi Bakan Fidan, Cameron'la görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Cameron'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 21:39 Güncelleme: 12.01.2024 - 21:45
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        Bakan Fidan, Cameron'la görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde yakın coğrafyada zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile İngiliz mevkidaşı Cameron telefonda görüştü.

        Bakan Fidan, yakın coğrafyada zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

        Bu doğrultuda Türkiye’nin üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Fidan, görüşmede mevkidaşı ile Gazze’deki son durumu da ele aldı.

        Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

        Kızıldeniz’deki durum

        İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

        ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

        Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

        Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

        Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

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