Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Son dakika haberi Bakan Fidan: Ülkeler, savaş şartlarına yönelik hazırlanıyor | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan: Ülkeler, savaş şartlarına yönelik hazırlanıyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'i Ankara'da ağırladı. Heyetlerarası görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Savaşların küresel çapta bir güvenlik endişesi yarattığını belirten Bakan Fidan, "Ülkeler, savaş şartlarına yönelik hazırlanıyor. Kamplaşma derinleşiyor. Barışa ve huzura ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan'dan "III. Dünya Savaşı" açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'i Ankara'da ağırladı. İki bakan, heyetlerarası görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

        Bakan Fidan, "Ülkeler, savaş şartlarına yönelik hazırlanıyor" açıklamasını yaptı.

        Rusya-Ukrayna savaşının büyük bir güvenlik endişesine yol açtığını söyleyen Fidan, "Savaşın yayılma riski ve kitle imha silahları kullanılma riski mevcut. Artık durması gerekiyor. Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyacı var" dedi.

        Bütün savaşların sona erdirilmesiyle ilgili bir vizyona sahip olduklarını belirten Fidan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz, işgaline karşıyız. Ancak bu savaş artık daha büyük, bir savaşa dönüştü. Küresel bölünmelerin derinleştiğini görüyoruz. Savaştan dolayı kamplaşma derinleşiyor" açıklamasını yaptı.

        "KİTLE İMHA SİLAHLARININ KULLANILMA RİSKİ VAR"

        Bakan Fidan, Rusya'nın kendi kampını başka bir ittifak alanına yönelttiğini, yayılma riski ve kitle imha silahlarının kullanılma riskinin mevcut olduğunu ifade etti.

        Fidan, "Bir barış, ateşkes görüşmesinin başlatılması faydalı olacak. Silahlar yerine diyalogla çözülmesi için siyasi ve psikolojik atmosfer oluştu. Gazze için de aynı şeyi söylüyoruz. Bölgemizde barışa ve huzura ihtiyacı var." dedi.

        REKLAM

        Düzensiz göç ve mülteciler konusunda oldukça hassas olduklarını söyleyen Fidan, "Ülkemiz büyük miktarda göç alan bir ülke. AB'dekinin toplamından fazlasını aldık kısa sürede. Bu konuda Avrupa Birliği ülkeleriyle yürüyen çalışmalarımız var. Göç gönderen ve rota olan ülkelerle de yakın istişarelerimiz ve ortak çalışmalarımız var. Göçü önlemede tedbir almakla beraber, göç veren ülkelerin sosyoekonomik şartları nelerdir, bunu tartışmak gerekiyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı
        Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "En sevdiği yerde öldü"
        "En sevdiği yerde öldü"
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo