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        Haberler Dünya Son dakika haberi Bakan Fidan, Haniye'yle görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Haniye'yle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesinde Gazze'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 23:44 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:58
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        Hamas lideriyle görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas lideri İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ve Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi.

        Ayrıca, Bakan Fidan ile Haniye ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüştü.

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