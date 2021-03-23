İşte en yüksek ve en düşük vaka oranına sahip iller 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en yüksek ile en düşük vaka oranına sahip illeri paylaştı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" diyerek, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" uyarısında bulundu.

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