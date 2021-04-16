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HaberlerGündemACİL İNİŞ YAPTI! Son dakika: Bakan Pakdemirli'nin uçağı acil iniş yaptı
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Son dakika haberi Bakan Pakdemirli'nin uçağı acil iniş yaptı

Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı arızalandı. Pilot Malatya'ya acil iniş yaptı

ACİL İNİŞ YAPTI! Son dakika: Bakan Pakdemirli'nin uçağı acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli'nin uçağı acil iniş yaptı
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HABERTURK.COM

Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli'nin içinde bulunduğu uçak havada arızalandı. Uçak acil olarak Malatya'ya indi.

Bakan Pakdemirli ve heyeti incelemelerde bulunmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçakla Ankara'dan Şırnak'a gidiyordu.

Uçağın motor jeneratörü kısmında meydana gelen arıza sonrası uçak acil olarak Malatya Erhaç Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak'ta çeşitli incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirecek, DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışına katılacaktı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız da uçakta bulunuyordu.

Bakan Pakdemirli ve uçakta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri de havaalanına geçti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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